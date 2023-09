Bastia Umbra, 45 orologi da polso di lusso sequestrati: erano contraffatti

Ben 45 orologi da polso sequestrati. Erano tutti contraffatti e riportavano loghi e marchi di lusso come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega e Breitiling: in azione è entrata la guardia di finanza e ad essere denunciata è la titolare di un negozio di Bastia Umbra.

La scoperta

Gli orologi erano esposti in una vetrina di un negozio di Bastia Umbra dedito alla vendita – per conto terzi – di merce usata: erano accompagnati da cartellini riportanti i codici seriali, i codici clienti, i prezzi (oscillanti tra i 60 e i 300 euro) e la dicitura ‘replica’. «Si tratta di riproduzioni di iconici modelli delle celebri case, tutti di buona fattura e con un’elevata cura dei dettagli e non, quindi, falsi grossolani», spiega la finanza. Per la titolare la denuncia è arrivata per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce sarà distrutta.