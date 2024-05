Spintona vigilante per rubare alimenti al supermercato: 34enne arrestato dalla polizia

Un 34enne del Ghana è stato arrestato dalla polizia di Perugia per rapina impropria. I fatti sono avvenuti in un supermercato di Olmo dove l’addetto alla vigilanza aveva notato l’uomo mentre nascondeva della merce nel suo zaino. Una volta scoperto, lo stesso ha tentato la fuga percuotendo il vigilante che cercava di bloccarlo. Alla fine il 34enne è stato immobilizzato e nella sua borsa gli agenti della polizia di Stato – nel frattempo intervenuti – hanno trovato diversi alimenti. Per questo è stato arrestato e sottoposto, dopo la convalida, al divieto di dimora a Perugia.

