Montefranco: vinti 25 mila euro con la Lotteria degli Scontrini

25 mila euro per il cliente e 5 mila per il punto vendita: la dea bendata della Lotteria degli Scontrini, concorso promosso dal Mef, ha baciato Montefranco (Terni) ed in particolare il Conad di via Valnerina 82/D. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘. Grande la soddisfazione del cliente ma pure del punto vendita per la ricca vincita. Come riporta il sito web dedicato, la Lotteria degli Scontrini è la lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. La lotteria degli scontrini non costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico.

