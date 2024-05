Orvieto sound festival accoglie Alfa, Bennato, Leo Gassmann e Gazzè

Dal 25 al 28 luglio in piazza del Popolo ad Orvieto torna, per il quarto anno consecutivo, l’Orvieto sound festival: annunciato il cast delle quattro serate che vedrà sul palco i Teenage Dream (25 luglio); Alfa e Rondine (26 luglio); Edoardo Bennato e Leo Gassmann (27 luglio); Max Gazzè e Anna Castiglia (28 luglio).

Gli appuntamenti in programma

Si aprirà il 25 luglio l’edizione 2024 del Festival umbro con l’evento Teenage Dream, una festa anni 2000 ma che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. La seconda serata, quella del 26 luglio, porterà a Orvieto Alfa, artista rivelazione del Festival di Sanremo, con il suo tour ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’, in apertura il cantautore romano Rondine. Il 27 luglio sarà la volta del cantastorie Edoardo Bennato e del suo concerto ad alto contenuto Rock&Blues. Proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album Non c’è. Ad affiancarlo ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. Prima di lui sul palco il cantautore romano Leo Gassmann. Il festival si chiuderà il 28 luglio con la musica di Max Gazzè e il suo Interludio, secondo capitolo del suo nuovo tour Amor Fabulas che, dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, prosegue il suo percorso in location prestigiose e suggestive. Una formazione nuova, ricca di strumenti particolarmente fascinosi, accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani. Così con lui sul palco ci saranno: il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You. Come per il precedente ‘Preludio’, anche in questa parte estiva di tour Gazzè regalerà al suo pubblico alcuni brani ancora inediti che andranno ad aggiungersi alla tracklist del suo prossimo album. Ad aprire il concerto la giovane cantautrice siciliana, Anna Castiglia. Prevendite disponibili su ticketone.it