Avvistati i corpi dei due sub dispersi a Villasimius. Uno di loro è originario di Todi

Aggiornamento martedì 7 maggio, 12.30 – L’Ansa riferisce che i corpi dei due sub, Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, sono stati avvistati dal robot della Marina Militari a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco, a circa 200 metri di profondità. Seguiranno le operazioni per il recupero dei corpi.

È originario di Todi (Perugia) uno dei due sub scomparsi nelle acque di Villasimius (Cagliari) nella giornata di domenica. Si chiama Stefano Bianchelli, ha 56 anni e da tempo vive in Sardegna. Insieme all’amico Mario Perniciano, 55 anni di Cagliari, si era calato nelle profondità – oltre cento metri sotto il livello del mare – dove si trova il relitto della nave San Marco, affondata il 1° giugno del 1941 durante la seconda guerra mondiale, fra le isole di Serpentara e dei Cavoli. Un’azione finalizzata a piazzare una boa in grado di agevolare le immersioni degli sportivi. A dare per primo l’allarme è stato l’amico che si trovava a bordo della barca d’appoggio e che non li ha visti risalire in superficie. Da lì sono iniziate le ricerche che proseguono nell’angoscia per il destino dei due sub, molto esperti e ottimi conoscitori dei fondali della zona.