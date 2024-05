A1: brucia auto a gpl fra Fabro e Chiusi. Tutti in salvo

Auto in fiamme nella mattinata di martedì lungo l’autostrada A1 poco prima del casello di Chiusi (Siena) in direzione Firenze. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto che hanno bloccato il traffico in ragione del rischio di esplosione – il veicolo è aliementato a gpl -, mettendo in salvo gli occupanti che non hanno avuto necessità di cure mediche. Fisiologica la coda formatasi lungo la carreggiata nord. Presenti anche gli operatori di Autostrade per l’Italia.

