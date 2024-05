Narni, ‘Corsa all’Anello’: seminario con protagonista l’antropologa Uccella

Un seminario per parlare di restituzione sul territorio, attività di mappatura delle rievocazioni storiche in Italia e il portale internet del ministero della cultura dove sono catalogate tutte le rievocazioni oggetto di ricerca. Ci sarà martedì dalle 16.45 nell’atrio del palazzo comunale di Narni e al centro dell’attenzione non potrà che esserci la ‘Corsa all’Anello’.

IL SITO WEB PER LA CORSA ALL’ANELLO

Relatori la ricercatrice Francesca Romana Uccella, antropologa, incaricata dall’Istituto centrale per il patrimonio immateriale per il progetto di mappatura delle rievocazioni storiche, ed il professore associato Marxiano Melotti, direttore del master musei e patrimonio culturale e professore di sociologia del turismo e del patrimonio culturale e di cultura urbana dell’università Unicusano. Bene, ma di cosa si tratta? «Il progetto ‘Mappatura delle rievocazioni storiche’ è stato ideato e condotto – viene specificato – dall’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (Icpi) del ministero della cultura, con la collaborazione della società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici (Simbdea), con l’obiettivo di realizzare un’ampia ricognizione sul territorio nazionale di queste espressioni culturali contemporanee caratterizzate da una grande vitalità e in crescita. È stato innanzitutto istituito un comitato scientifico formato da esperti del settore ed elaborato un elenco di 1294 manifestazioni a partire da diverse fonti. Tra queste manifestazioni, otto antropologi culturali coinvolti nel progetto, hanno approfondito 418 rievocazioni compilando le schede evento elaborate dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd). Successivamente, 25 di queste rievocazioni sono state documentate qualitativamente dai ricercatori, realizzando ricerche sul campo e utilizzando uno strumento per documentare in forma partecipata il patrimonio culturale immateriale denominato scheda Ich. La ricercatrice Francesca Romana Uccella è la studiosa che si è occupata dell’approfondimento delle rievocazioni delle regioni Toscana ed Umbria ed è proprio a lei che si deve la compilazione della scheda Ich, cioè quella di approfondimento qualitativo della rievocazione e che riporta i motivi per i quali la Corsa all’Anello di Narni è stata scelta come ‘rievocazione storia di riferimento per l’Umbria’ e, quindi, una delle 25 rievocazioni storiche di riferimento a livello nazionale. Tra i relatori anche il consigliere delegato dal sindaco Lorenzo Lucarelli alla ‘Corsa all’Anello’, Michele Francioli, nonchè presidente del consiglio comunale di Narni, che ha seguito il nascere ed i progressi di questo approfondito lavoro di studio sulla Corsa all’Anello fin dalla precedente consiliatura.