Terni: oncologia, radioterapia e medicina nucleare. Il plauso del paziente

Lettera firmata

Desidero esprimere il mio encomio a tutto il personale del reparto oncologia, radioterapia e medicina nucleare dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Ritengo che in un momento così delicato per la sanità pubblica, ogni testimonianza possa rafforzare la volontà di preservare il patrimonio di competenze, impegno e umanità di chi opera all’interno di un presidio di eccellenza come il ‘Santa Maria’. Nella mia complessa situazione di salute ho trovato splendidi esempi di accoglienza e professionalità innanzitutto nelle persone della dottoressa Silvia Sabatini e delle infermiere e infermieri del reparto onco. Così come ho avuto il supporto di tutto lo staff di radioterapia del dottor Trippa, nonché degli infermieri/e e dei medici della medicina nucleare Pet del dottor Loreti, con i dottori Costa, Falchi, Anagnostou Cristos e Di Marzio. Devo la vita al loro incessante impegno e alle loro capacità diagnostiche e terapeutiche.