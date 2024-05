L’Anbima celebra la musica bandistica: doppio appuntamento ad Amelia

Doppio appuntamento per celebrare la musica bandistica, il 10 e 12 maggio ad Amelia, grazie all’iniziativa di Anbima Terni, l’associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome, in collaborazione con Anbima Umbria. Il primo evento è in programma venerdì alle 17 alla pinacoteca Edilberto Rosa con il convegno ‘La banda musicale: ieri, oggi e domani’. Ospiti la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, il direttore del conservatorio Briccialdi, Roberto Antonello, e il maestro maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, direttore della banda musicale dell’Aeronautica Militare. A coordinare il dibattito sarà Paolo Sciaboletta, vicepresidente dell’Anbima Umbria. Si parlerà del mondo della banda nella sua interezza e complessità inserito all’interno del mondo di oggi, dominato dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Domenica poi, alle 21 presso la cattedrale di Amelia, si terrà il primo concerto della nuova banda ‘Rappresentativa provinciale Anbima Terni’ diretta dal maestro maggiore Cammarano, in collaborazione con la Corale Amerina e il Coro polifonico di Montecastrilli. Verrà eseguita la messa in mi bemolle di Carlo Carraro, composta nel 1878 a Cavarzere (Venezia) e il cui manoscritto è conservato presso l’archivio della diocesi di Terni. La particolarità della composizione è quella di accostare la banda e il coro alle sonorità familiari alle opere verdiane di metà ottocento.

