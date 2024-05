Piegaro: 30enne si dà fuoco nell’auto. Trovato senza vita

Si sarebbe allontanato di casa domenica, dopo l’ennesima discussione, per non tornare più. Dramma a Piegaro (Perugia) dove un ragazzo di appena 30 anni è stato trovato morto carbonizzato, nella giornata di lunedì, all’interno della sua auto – il cadavere giaceva sui sedili posteriori – parcheggiata in uno spiazzo a ridosso dell’abitato. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘: le indagini dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Perugia, avrebbero infatti accertato che il decesso sarebbe dramaticamente legato ad un gesto volontario compiuto dal giovane. Fatti finiti all’attenzione della procura della Repubblica di Perugia che coordina gli accertamenti.

