Terni: salute, solidarietà e ‘gusto’ al Bon Ton Lounge Bar

Una serata di sensibilizzazione e solidarietà incentrata sui disturbi alimentari. È quella intitolata ‘Alimentarsi di vita, una scelta di bon ton’ che si terrà venerdì 10 maggio, dalle ore 18 presso il Bon Ton Lounge Bar di piazza Buozzi, a Terni, con l’organizzazione dello stesso locale di Gianluca Gambini, della Fondazione Cotarella, di Fattore Umbro della famiglia Trappetti e Coldiretti Umbria. Sarà l’opportunità di approfondire il tema dei disturbi alimentari attraverso una presentazione informativa da parte di specialisti del settore, potendo poi gustare un aperitivo gratuito con le eccellenze del territorio, in cui ognuno potrà acquistare – a scopo benefico e in favore della Fondazione Cotarella – alcuni prodotti agroalimentari. Al termine, la serata proseguirà con una cena (su prenotazione e a pagamento, menù fisso) arricchita dal dj set di ASKAT e da iniziative solidali. Per info e prenotazioni: 0744.1957017.

