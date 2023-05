Bastia Umbria, infarto alla fiera: salvato da un infermiere ‘in borghese’

Si trovava ad un evento fieristico a Bastia Umbra quando è stato colpito da un infarto. Fortunatamente per lui c’era in zona Marco Giulietti, infermiere – in quel momento fuori servizio – della centrale operativa unica regionale 118 e la direzione dell’ospedale di Perugia lo ha ringraziato per la tempestività e l’efficacia del salvataggio. L’uomo salvato ha 70 anni. A riceverlo il dg Giuseppe De Filippis.

Il salvataggio

Dopo essere stato defibrillato, massaggiato e stabilizzato grazie all’aiuto dell’infermiere del 118, l’uomo è stato condotto da un’ambulanza al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per tutte le cure del caso. Il coordinatore infermieristico del 118, Giampaolo Doricchi, ha voluto sottolineare il grande lavoro quotidianamente svolto da tutti i colleghi che lavorano nell’emergenza e il gesto di salvataggio compiuto da Giulietti. «Voglio anche sottolineare – le sue parole – l’importanza della chiamata con gli operatori del 118 per intercettare al meglio la situazione e intervenire prontamente. È fondamentale mantenere la calma, fornire subito luogo e indirizzo, spiegare cosa è accaduto (malore, incidente, ect), seguire le indicazioni e rispondere alle domande dell’operatore. La check list di domande che rivolgiamo all’utente, infatti, rientra nelle linee guida nazionali della gestione dell’emergenza».