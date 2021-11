Botte ai pasticceri: denunciati tre giovani

I carabinieri della Compagnia di Perugia hanno identificato e denunciato per lesioni personali e danneggiamento aggravato, i tre soggetti presunti responsabili dell’aggressione – avvenuta all’alba di sabato 27 novembre – al proprietario e al dipendente della pasticceria ‘Alunni’ di Ponte San Giovanni. Si tratta di altrettanti giovani di età compresa fra i 22 e i 25 anni, due dei quali di origini nordafricane, residenti in provincia di Perugia.

La ricostruzione

Le indagini hanno consentto di raccogliere, in tempi estremamente rapidi, indizi di colpevolezza ritenuti «gravi e concordanti» a carico dei tre. Ciò anche sulla base delle testimonianze di chi ha subìto o ha assistito all’accaduto. Di seguito la ricostruzione dell’Arma: «Nelle prime ore di sabato i tre ragazzi, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool, avrebbero aggredito per futili motivi un dipendente e il titolare del laboratorio-pasticceria. Quest’ultimo, mentre stava caricando il furgone per iniziare le consegne, ha notato al posto di guida del mezzo uno dei tre giovani, al quale avrebbe chiesto di scendere. Per tutta risposta il ragazzo, coadiuvato dagli altri due, ha iniziato ad aggredire il titolare e un dipendente arrivato in soccorso di quest’ultimo. I tre giovani, vista la resistenza delle due vittime, brandendo un bastone e un piede di porco presi dall’interno della vettura a loro in uso, hanno dapprima colpito varie volte i due malcapitati e successivamente danneggiato il mezzo di proprietà della pasticceria, per poi allontanarsi a tutta velocità a bordo della loro auto, facendo perdere le proprie tracce. Fuga che però, grazie al fiuto investigativo e alla professionalità dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, ha avuto una durata limitata. In meno di 24 ore, infatti, i militari sono riusciti a rintracciare i tre e a denunciarli all’autorità giudiziaria. Le due vittime, ricorse alle cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, sono state fortunatamente dimesse anche se giudicate guaribili, la prima in 30 giorni e l’altra in una settimana».