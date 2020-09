Carabinieri Perugia, Romano al posto di Fabi

Il colonnello Stefano Romano ha preso il posto di Giovanni Fabi, destinato a Roma, alla guida dei carabinieri di Perugia. Leccese, 45 anni, proviene dal Reparto operativo di Reggio Calabria. Ex allievo della Scuola militare Nunziatella di Napoli e dell’ Accademia militare di Modena, nel corso della carriera ha comandato la compagnia di Caltanissetta e ha prestato servizio al primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania di Livorno, svolgendo missioni all’estero in Bosnia e a Timor Est, al raggruppamento operativo speciale, con impegni investigativi di contrasto alla camorra casertana e alle organizzazioni delinquenziali capitoline, e all’Ufficio criminalità organizzata del Comando generale. Prima di essere assegnato al vertice del comando provinciale di Perugia, ha frequentato il corso di Alta formazione presso la Scuole di perfezionamento per le forze di polizia del ministero dell’Interno.

