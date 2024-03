Cascata delle Marmore «Niente più code per i ternani grazie al biglietto online»

«Per i residenti nel comune di Terni è attiva da venerdì 29 marzo la nuova modalità di accesso alla Cascata delle Marmore con l’intento di agevolare l’ingresso al parco», ad annunciarlo è l’assessore al turismo Michela Bordoni spiegando che «già dal fine settimana di Pasqua partirà il servizio in via sperimentale e i residenti non dovranno più recarsi in biglietteria e potranno accedere così direttamente al parco evitando le code».

Le nuove modalità

«Basterà entrare, da computer, smartphone o tablet sul sito della Cascata delle Marmore e cliccare sul link in home page. Qui sarà possibile inserire i propri dati anagrafici e quelli di un documento in corso di validità ed ottenere il biglietto gratuito nominale, con il quale potersi recare direttamente ai varchi di controllo del parco, senza necessità di stamparlo e presentando il documento di riconoscimento. Dopo la prima registrazione ogni volta che il cittadino ternano vorrà tornare a visitare la Cascata, potrà scaricare in pochissimi passaggi un nuovo biglietto che sarà valido esclusivamente il giorno dell’emissione. Ogni adulto della famiglia dovrà compilare la propria registrazione, mentre per i minori il genitore/tutore dovrà utilizzare il proprio account e inserire il nome del figlio nelle apposite caselle. Per eventuale assistenza nelle procedure, oltre al personale in servizio presso la Cascata, il Comune di Terni metterà a disposizione presso Urp e la biblioteca comunale personale dedicato ad aiutare i cittadini».