Casteltodino: autunno in tavola con la taverna di San Martino

A Casteltodino (Montecastrilli) dal 2 al 5 e dal 9 al 12 novembre l’autunno torna in tavola. Ha riaperto infatti la taverna di San Martino: l’evento giunge quest’anno alla 10° edizione ed è un appuntamento ormai consolidato nella valorizzazione dei prodotti di stagione e del territorio. Tutte le sere, dalle 19.30, sarà aperta la taverna presso i locali riscaldati di Palazzo Di Massa. Il menù propone la tradizionale pizza alla casteltodinese, primi piatti a base di cinghiale, funghi porcini e castagne, come secondi cinghiale alle olive e carni alla brace. Per concludere dolci tradizionali, caldarroste e vino novello. L’evento, organizzato dalla parrocchia e dalla Pro loco di Casteltodino, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, prevede oltre alla taverna un programma ricreativo. Dal 2 novembre sarà esposta la mostra di pittura permanente degli allievi del maestro Giovanni Ferri. Venerdì 3 sarà la volta del torneo di burraco. Presso gli impianti sportivi sabato e domenica si svolgerà il primo torneo interparrocchiale per le categorie junior e senior. Come di consuetudine ci saranno, il 9, 10 e 11 novembre, le gare dell’olio, del vino novello e dei dolci. Il programma completo degli eventi è consultabile sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/tavernasanmartinocasteltodino/

Condividi questo articolo su