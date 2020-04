Altre donazioni per il nosocomio ternano

Ancora solidarietà per l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, con donazioni utili soprattutto in fase emergenziale come l’attuale. Mercoledì mattina la ditta Seci Srl ha consegnato 44 misuratori di pressione per i reparti Covid del 5° piano: gli strumenti consentiranno a ciascun paziente di avere il proprio misuratore di pressione, rendendo non necessaria la sanificazione dopo ogni utilizzo. I misuratori sono stati ricevuti dalla caposala dei reparti Covid, Emanuela Santuro, e da Leonardo Fausti della task force aziendale istituita dal commissario straordinario Casciari.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La Astolfi dona

Martedì era stata la volta di un’altra impresa ternana, la Astolfi Spa, che ha consegnato sempre nelle mani di Fausti ben 2.500 mascherine FFP2 per il personale del nosocomio. Il cuore dei ternani continua a pulsare per il proprio ospedale e la direzione generale non può che ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato sensibilità e vicinanza.