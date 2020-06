Covid – Aggiornamento linee guida attività

La Conferenza delle Regioni nella giornata di martedì ha elaborato e approvato l’aggiornamento delle linee guida per le riaperture delle attività economiche, produttive e ricreative in relazione al covid-19. «L’obiettivo è quello di dare un contributo per rimettere velocemente in moto il Paese, in condizioni di sicurezza, nella fase post-emergenza». Sono state razionalizzate e integrate le schede riguardanti la ristorazione (c’è un paragrafo per le cerimonie), attività ricettive (con rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù, locazioni brevi), servizi per l’infanzia e l’adolescenza (con i campi estivi), aree giochi per bambini e cinema-spettacoli dal vivo. «Infine – viene specificato – sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria».

