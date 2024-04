Perugia: fatto saltare un bancomat nella notte. Bottino di migliaia di euro

Esplosione nella notte a Perugia, intorno alle 4.40 nella zona di via Gustavo Benucci a Ponte San Giovanni. C’è chi ha fatto saltare un bancomat e la segnalazione alle forze dell’ordine è stata immediata: indagano i carabinieri.

Si indaga. Bottino cospicuo



Sul posto i militari della sezione radiomobile ed i vigili del fuoco: la deflagrazione ha coinvolto la filiale della Banca Centro Toscana Umbra. «Nella circostanza – spiega l’Arma in una nota – si è rilevato come ignoti, a mezzo di esplosivo, abbiano danneggiato l’area ove è posizionato il dispositivo atm e i locali interni dell’istituto di credito mediante l’onda d’urto che ne è conseguita». In loco anche il nucleo invegastivo del capoluogo e gli artificieri antisabotaggio: gli autori hanno asportato migliaia di euro in banconote, quindi la fuga. L’edificio interessato è agibile.