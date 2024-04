Magione: arrestati in due per spaccio di cocaina

Un cittadino tunisino di 42 anni ed una donna italiana di 34 sono stati arrestati in flagrante a Magione dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve per detenzione di droga a fini di spaccio. I due viaggiavano a bordo di un’auto insieme ad un uomo di origini brasiliane, conducente e proprietario del veicolo, poi denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. Nell’auto, fermata per un controllo, i militari hanno trovato 128 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile del 42enne e 49 grammi della stessa droga, nella disponibilità della 34enne, oltre a contanti e materiale per confezionare le dosi. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Perugia-Capanne mentre la donna, a seguito della direttissima, si è vista applicare il divieto di dimora in Umbria e l’obbligo di firma nel suo comune di residenza, in provincia di Siena.

