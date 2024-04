Terni: moto contro auto in via Tre Venezie. Ferito centauro reatino

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì all’incrocio fra via Tre Venezie e via Cadore, a borgo Bovio, con l’impatto che è stato fra un’autovettura Peugeot 208 ed un motociclo Bmw F800: entrambi i mezzi procedevano in direzione Terni Est quando l’auto si è fermata per svoltare a sinistra e la moto, che sopraggiungeva, l’ha centrata. In ospedale – dolorante ma cosciente – c’è finito il centauro (46enne di Rieti, L.A. le sue iniziali). Al volante dell’auto c’era S.M., 55enne originario della Sabina e residente a Terni. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Al lavoro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

