Assisi: colpito da una lastra metallica. Operaio 58enne in ‘codice rosso’

Serio infortunio sul lavoro nella giornata di mercoledì a Rivotorto d’Assisi (Perugia), dove un operaio 58enne originario della Calabria, operaio edile, è stato colpito da una lastra di metallo alla gamba ed al braccio sinistro. L’infortunio è accaduto all’interno di un’azienda che produce materiali per l’edilizia. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia. Sul posto, per gli accertamemti, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e personale della Usl Umbria 1.

Condividi questo articolo su