Terni, sottopasso Cospea: bonifica bellica da 33 mila euro. Affidamento in arrivo

Realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale lungo la Terni-Sulmona a Cospea Alta, qualcosa si muove. Seppur molto lentamente. Lo si intuisce da un doppio atto: il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) della prima fase realizzativa che era all’ordine della giunta di mercoledì e la determina a contrarre per l’affidamento della bonifica bellica. Quest’ultima vale 33 mila euro e c’è il via libera del dirigente Piero Giorgini.

La novità. Si scava fino a 7 metri



La partita è ancora molto lunga. C’è una certezza al netto di tempi e problemi: sia per i lavori di parte privata (che farà il soggetto lottizzante, la prima fase) che pubblica è necessario muoversi con la bonifica preventiva per gli ordigni residuati bellici. D’altronde non è escluso che ci siano nel sottosuolo: in questo caso si parla di una bonifica superficiale per circa 2.600 metri quadrati fino alla profondità di un metro rispetto al piano di campagna, più la bonifica profonda fino a sette metri di profondità. Quest’ultima, «seppur inferiore rispetto a quella massima raggiunta dal costruendo sottopassaggio, viene ritenuta sufficiente rispetto alla massima profondità raggiungibile da ordigni bellici, essendo il piano campagna attuale coincidente con quello esistente nel periodo bellico», si legge nella relazione tecnica firmata dal Rup Leonardo Donati. Ci sarà poi il ripristino delle aree bonificate. Durata? Entro sette giorni dalla disposizione di avvio di esecuzione occorre presentare la domanda di rilascio del parere vincolante all’autorità militare, poi quindici giorni per il completamento delle operazioni di campagna e, infine, cinque giorni dalla conclusione, l’invio della documentazione per la validazione dell’ufficio del ministero della difesa. L’importo base dell’appalto è di 16.532 euro. Da ricordare che, in generale, la parte privata dell’intervento vale 1,3 milioni di euro, quella pubblica poco più di 2,6 milioni.

