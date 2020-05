Covid Terni, sospeso servizio mensa Gemos

Dissesto e necessità di contenimento della spesa nel periodo di emergenza covid-19. Il passaggio avviene ad oltre due mesi dall’ultimo servizio offerto, fatto sta che il Comune di Terni ha sospeso la gestione del servizio di ristorazione scolastica in capo alla Gemos di Faenza.

AGOSTO 2017, VIA LIBERA A GEMOS PER L’APPALTO DA OLTRE 20 MILIONI DI EURO

La decisione

La sospensione è valida dal 5 marzo in avanti e la situazione non cambierà fino a quando non saranno terminate le misure di contenimento relativa al covid-19. Tutto nasce dal Dpcm del 4 marzo che sancì lo stop ai servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Per la riattivazione – se ne parla in autunno con ogni probabilità – servirà un apposito atto.

