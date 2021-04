Covid, vaccinazione ad Amelia per Terence Hill

Particolare tête-à-tête giovedì per i volontari del gruppo Terni-Amelia della Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta attivo nel supporto per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 in corso in località Paticchi. A presentarsi per la somministrazione è stato il noto attore, regista e produttore cinematografico Terence Hill, noto negli ultimi anni soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Don Matteo: «Continua incessante – il post Facebook con tanto di foto – per il nostro lavoro presso il punto vaccinale di Amelia. Questa mattina l’incontro con Terence Hill, che è venuto a vaccinarsi: è sempre un piacere incontrarlo». Ha compiuto 82 anni proprio lunedì scorso.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

A TERENCE HILL IL PREMIO CASTIGLIONE CINEMA