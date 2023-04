Perugia, va in arresto cardiaco: salvato dal tempestivo intervento di una farmacista

È uscita dalla farmacia raggiungendo il piazzale dove era parcheggiato il camper e ha salvato un uomo che era stato colto da un malore. La bella storia, a lieto fine, ha coinvolto Paola Scattoni, farmacista della sede Afas 6 di Monteluce. Un intervento cruciale salvavita.

Alcune persone erano entrate in farmacia in stato di agitazione che avevano assistito al malore dell’uomo. Era giunto a Perugia da Taranto per la laurea della figlia. La Scattoni ha fatto uscire il signore dall’abitacolo e, dopo averlo adagiato a terra, ha dato disposizioni per chiamare gli operatori sanitari del 118 specificando che l’uomo era in arresto cardiaco. Nel contempo ha iniziato il massaggio cardiaco coadiuvata da un’altra dottoressa ospedaliera che è sopraggiunta sul luogo e ha fatto la ventilazione all’uomo. «Un episodio – le parole del neo Presidente di Afas, Francesco Diotallevi – che ci riempie d’orgoglio. E che sta a testimoniare la preparazione ma anche lo spirito di servizio che contraddistingue il personale Afas, e che incarna in pieno i valori più profondi della nostra realtà».