Equitazione, c’è il ‘Trofeo della Rupe’ domenica ad Orvieto

Appuntamento di rilievo nel weekend al circolo ippico La Cacciata di Orvieto. Domenica 26 si svolgerà il primo concorso ippico regionale per il salto ad ostacoli a firma Isha, l’Italia stock horse association (nell’ambito di Opes equitazione): decine gli atleti in attesa per il ‘Trofeo della Rupe’ con l’organizzazione in mano in particolar modo al referente regionale Isha Alessandro Costantini – a capo del movimento nazionale c’è invece Umberto Colavita – e ad Ilaria Spitaleri. Ci sarà anche Carlo Fortini, in azione con la divisa della polizia di Stato.

