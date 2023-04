Equitazione, gimkana western Umbria: doppio podio per l’Asd Penna Rossa

Soddisfazioni per l’Associazione sportiva dilettantistica Penna Rossa in occasione della prima tappa regionale Umbria della gimkana western – riguarda il monto Fitetrec, la Federazione italiana turismo equestre – andata in scena nel weekend a Spoleto, in casa dell’Asd centro equestre Don Bosco: sono arrivate le medaglie per Mariaelena Costantini e Ilaria Parisse, entrambe capaci di conquistare il secondo gradino del podio. A guidarle l’istruttore Leonardo Parisse. Oltre trenta i partecipanti alla gara.

