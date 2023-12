Fabro: beve e maltratta moglie e figlio. Allontanato dalla casa familiare

Un 53enne della zona di Fabro (Terni) è stato allontanato dalla casa familiare a seguito di provvedimento del gip di Terni. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le indagini condotte dai carabinieri fabresi sono iniziate lo scorso ottobre, quando la moglie 51enne dell’uomo aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione della coppia a seguito dei suoi atteggiamenti violenti, legati anche all’abuso di alcol. I successivi accertamenti dell’Arma hanno fatto emergere che sia la donna che il figlio 23enne almeno da cinque anni subivano tutta una serie di maltrattamenti: percosse, nei confronti della moglie, e vessazioni psicologiche, verso il figlio. In alcune circostanze il 53enne aveva anche distrutto oggetti e suppellettili, lanciandoli contro la donna. Contestualmente all’esecuzione della misura, l’uomo si è visto ritirare anche le armi regolarmente detenute.

