Finanza Terni: giurano tre neo promossi al grado di vice brigadiere

Mercoledì mattina, presso la sede del comando provinciale della Guardia di finanza di Terni, tre sovrintendenti, vincitori di un concorso interno riservato agli appartenenti al Corpo, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Giuramento che è avvenuto in forma individuale, innanzi alla bandiera italiana ed al comandante provinciale, colonnello Mauro Marzo. I neo promossi vice brigadiere Luca Astolfi, Giovanni Catiello e Tommaso Festa hanno solennemente rinnovato il proprio impegno ad operare nell’osservanza della Costituzione e delle leggi, adempiendo con disciplina e onore ai doveri assunti con la scelta fatta di arruolarsi nel Corpo, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Durante la cerimonia, alla presenza dei comandanti di reparto e di una rappresentanza di finanzieri in servizio a Terni, il colonnello Marzo, nel congratularsi con i militari per l’importante traguardo conseguito, ha sottolineato l’importanza dell’indissolubile vincolo insito nel giuramento.

Condividi questo articolo su