Bocconi avvelenati a Foligno, ordinanza per evitare problemi

Probabile presenza di bocconi avvelenati in zona Paciana, lungo la pista pedonale che costeggia via Shibukawa. Con rischio per persone ed animali: questa la motivazione che ha portato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, a firmare una specifica ordinanza per scongiurare problemi. A trovarli i carabinieri forestali della locale sezioni lo scorso 28 novembre.

Analisi, provvedimenti e museruola

Il materiale trovato è ora al vaglio dell’Istituto zooprofilattico per l’Umbria e le Marche. «In considerazione – il provvedimento del primo cittadino – del rischio causato dalle esche avvelenate per la popolazione, per l’ambiente e per gli animali, si fa presente che la polizia Municipale del Comune di Foligno provvederà immediatamente ad adottare tutte le più idonee misure volte a delimitare e tabellare con opportuni cartelli di avvertimento l’area interessata con il supporto dell’area diritti di cittadinanza. Nelle zone indicate dal provvedimento, gli animali di affezione dovranno avere la museruola per scongiurare l’ingestione di esche o di bocconi avvelenati. Nel caso di rinvenimento di esche o bocconi sospetti andranno utilizzate le dovute cautele per evitare il contatto con le stesse avvisando tempestivamente le autorità competenti».