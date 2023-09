Gli ‘Arciduchi’ donano ricordi in musica agli anziani della residenza ‘Ponte d’Oro’

LE FOTO

Festa in musica, con tanto di rinfresco, mercoledì pomeriggio alla residenza per anziani ‘Ponte d’Oro’ di via Sardegna 10, a Terni. Gli ospiti della struttura hanno potuto trascorrere un pomeriggio di ricordi e svago grazie alla reunion di uno storico complesso musicale del territorio, quegli ‘Arciduchi’ – per una parentesi anche ‘Pericardio Spund’ – nati negli anni ’60 ad Acquasparta e che per decenni hanno rappresentato uno dei gruppi di punta del Ternano. La ‘scaletta’ non poteva che essere dedicata ai brani degli anni ’60 e gli ospiti della residenza ‘Ponte d’Oro’ hanno apprezzato e ringraziato per i bei momenti che il complesso ha saputo regalare. Gli ‘Arciduchi’ erano nella seguente formazione: Alberto Bonifazi, Maurizio Tarchi, Walter Stella, Giuseppe Bassetti, Mario Imbriani e Marco Paolucci.