Gli artisti ternani Doi Coimbra e Marchetti espongono a ‘Psiche’ presso la Fondazione Modigliani a Roma

Prestigiosa presenza per due artisti ternani – Doi Coimbra (al secolo Roberto Caprioli) e Luca Marchetti – alla mostra ‘Psiche’, inaugurata venerdì pomeriggio a Roma presso la sede della Fondazione Amedeo Modigliani, in via San Crisogno 45. L’esposizione – una collettiva di arte contemporanea – è stata organizzata proprio per celebrare la nuova sede romana della Fondazione e sarà aperta tutti i giorni, fino al 30 luglio, dalle ore 10 alle 19.30. ‘Psiche’ vede la partecipazione di 44 artisti italiani e stranieri con pitture, sculture, installazioni, opere d’arte digitali e fotografie.

Doi Coimbra (Roberto Caprioli), 46 anni, inizia ad interessarsi concretamente alla pittura astratta nel 2020. Nel 2022 inizia sia ad esporre che a pubblicare su riviste di settore: a Roma ha già esposto nell’ambito del concorso internazionale di arte contemporanea YICCA 22/23. L’opera che porta a ‘Psiche’ si intitola ‘I fondali dell’anima’: tre tele realizzate con tecnica fluid art-pouring che simboleggiano la convivenza tra inconscio, subconscio e conscio.

Luca Marchetti, 50 anni, fotografo e artista ternano, inizia la sua carriera artistica nel 2010 e tra le varie mostre e fiere internazionali d’arte, vanta il Carrousel du Luvre (Parigi), Art Innsbruck, Nizza Art3f, Londra in Arte. A ‘Psiche’ porta l’opera ‘Fuga’ (foto stampate su tela) accompagnata da una descrizione tanto breve quanto incisiva: ‘quello che lasci alle spalle di irrisolto te lo ritrovi dietro l’angolo che ti aspetta’.

