Gualdo Tadino: con l’auto contro il muro laterale della Flaminia. Donna soccorsa

Incidente stradale autonomo nella notte fra venerdì e sabato, intorno alla mezzanotte, lungo la strada statale 3 Flaminia in prossimità della frazione di Rigali (Gualdo Tadino). Una donna ha perso il controllo della propria autovettura, andando ad impattare contro il muro che costeggia la carreggiata. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 di Branca, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Nocera Umbra. La donna è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

