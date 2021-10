Il rombo delle moto e le lacrime, San Gemini dice addio a Riccardo

Domenica pomeriggio San Gemini ha detto addio a Riccardo. Il rombo delle moto, le lacrime e l’abbraccio della famiglia e degli amici che sulle magliette hanno scritto ‘TVB’. Per le vie del paese mancherà veder passare in moto Riccardo Kahuqi, il 23enne di origini albanesi che ha perso la vita il 13 ottobre nell’incidente stradale accaduto lungo la strada statale Flaminia, fra le frazioni di San Carlo (Terni) e Molinaccio (Spoleto).

L’incidente

Nel tardo pomeriggio del 13 ottobre Riccardo era in sella alla sua motocicletta Kawasaki insieme ad una ragazza ternana di 22 anni (L.A. le sue iniziali) – al momento ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale Santa Maria di Terni – quando si è scontrato con un mezzo pesante. Fatale l’impatto fra la moto ed il mezzo condotto da un uomo originario della provincia di Fermo che procedeva nel senso di marcia opposto. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia Stradale di Terni, coordinati dalla dirigente Luciana Giorgi, la motocicletta avrebbe invaso la carreggiata opposta, scivolando a terra e quindi impattando con la parte anteriore destra della motrice, per poi finire la propria corsa sotto il guardrail. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118, con il supporto dei vigili del fuoco ternani, ma per Riccardo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto.