Il San Francesco di Matteo Corrado centra il successo in Norvegia

Successo pieno in Norvegia, a Grimstad, per lo spettacolo ‘Il mercante di stoffe’ di e con Matteo Corrado, andato in scena venerdì 18 agosto nell’ambito del ‘Tona Scene Festival’ con la direzione artistica di Arve Konnestad. Il ballerino, coreografo e regista ternano di origini sarde – è nato a Lula, in provincia di Nuoro – ha raccontato la storia di San Francesco con il suo spettacolo fatto di danza, musica e recitazione. Un viaggio già proposto in numerose location in Italia, che attraversa i primi vent’anni di vita del poverello di Assisi, partendo dalla bottega di stoffe del padre. «E’ stata un’emozione unica presentare il mio spettacolo a Grimstad, in lingua Italiana, davanti ad un pubblico attento che ha dimostrato di aver apprezzato la performance – afferma Matteo Corrado -. In alcune fasi, di fronte a chiare differenze linguistiche, il linguaggio del corpo ha consentito di comprendere le scene. E il legame con la platea è stato forte e intenso». Tra gli spettatori era presente anche l’autore teatrale e regista Odd Grjotheim che si è complimentato con il protagonista per il linguaggio del corpo e l’interpretazione. A contribuire all’atmosfera, anche una leggera pioggia che ha reso l’ambientazione delle scene molto particolare. Al termine Matteo Corrado ha consegnato una lettera di saluti da parte di Alessandro Dimiziani, presidente de ‘I borghi più belli d’Italia – Umbria’ al direttore artistico Arve Konnestad, quasi a sancire un gemellaggio con i territori norvegesi.

