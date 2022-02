Il ternano Gabriel Moscioni protagonista ad ‘Avanti un altro’

Un’esperienza divertente, simpatica e che resterà sicuramente nella memoria. È quella vissuta dal giovane ternano Gabriel Moscioni che ha partecipato al popolare game show di Canale 5 ‘Avanti un altro’, con la puntata andata in onda venerdì 25 febbraio. Gabriel, spigliato e a suo agio di fronte alla coppia Bonolis-Laurenti, ha risposto correttamente alle domande che gli sono state poste. Avrebbe meritato anche un po’ di furtuna in più ma la ‘pesca’ gli ha riservato – anziché un premio – il ‘pidigozzo’ con scritto ‘Avanti un altro’. E per Gabriel l’esperienza televisiva è finita lì. Restano la soddisfazione per questo ‘passaggio’ in uno dei giochi televisivi più popolarei d’Italia e l’affetto che, da casa, tanti amici gli hanno dimostrato. Gabriel, fra l’altro, è il figlio del compianto Massimiliano Moscioni, scomparso prematuramente un anno fa ma il cui ricordo – ed anche il messaggio di amore che ha lasciato – è vivo in tutti quelli che lo conoscevano e gli hanno voluto e vogliono bene.

Condividi questo articolo su