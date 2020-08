Tennis, Internazionali Todi: sospetto positivo

C’è una sospetta positività tra i giocatori impegnati agli Internazionali di tennis Città di Todi. A comunicarlo nel tardo pomeriggio di lunedì sono gli organizzatori dell’evento: il giocatore, asintomatico, fa parte del tabellone di doppio ed è ora in isolamento come impone il protocollo sanitario. «Grazie alle misure di sicurezza attuate da Atp e Mef Tennis Events non è mai entrato in contatto con le zone protette del circolo», spiegano. Martedì sarà sottoposto ad un nuovo test. Nel contempo l’evento prosegue «nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in campo e fuori. Giocatori, allenatori e addetti ai lavori sono controllati con continuità dallo staff, che ha allestito il Tennis club Todi 1971 seguendo le indicazioni delle autorità e dell’Atp per garantire il regolare svolgimento».

