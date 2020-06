La magìa di Bevagna torna a farsi apprezzare

‘Bevagna, ristoranti e bellezze a cielo aperto’: dopo il successo dell’iniziativa tenutasi a Montefalco lo scorso 2 giugno, il Consorzio tutela vini Montefalco e l’associazione ‘Strada del Sagrantino’, in collaborazione l’amministrazione comunale, replicano l’iniziativa a Bevagna che domenica 28 giugno, vedrà i ristoranti aperti a pranzo ed anche la valorizzazione delle eccellenze artistiche e paesaggistiche del territorio.

Riparte il ‘bello’ dell’Umbria

Protagonista sarà l’accoglienza con tavole imbandite, piatti tipici umbri abbinati ai vini tutelati dal Consorzio, tutto sotto il cielo di Bevagna, in uno spazio aperto, popolato ma naturalmente distanziato, sicuro e protetto. L’evento si svolgerà sia dentro che fuori le mura, con una proposta enogastronomica che si fonderà a perfezione con quella turistica grazie al programma di visite culturali previste per l’occasione.

Eventi a raffica

Ben venti i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa (a questo link tutti i dettagli: https://www.consorziomontefalco.it/28-giugno-bevagna-ristoranti-e-bellezze-a-cielo-aperto/ ). I percorsi ideati, che incroceranno gli aspetti artistici e culturali con quelli naturalistici per dare una panoramica esaustiva del territorio, saranno offerti gratuitamente ai primi cento prenotati. A rendere la giornata ancora più ricca sarà l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo del ‘Mercato delle Gaite’, splendida rievocazione storica di Bevagna, che si svolgerà alle ore 11 presso il chiostro di San Domenico, nella piazza principale del borgo. Simbolicamente, in quella che doveva essere l’ultima giornata della manifestazione, come da programma ante-Covid-19, l’associazione ‘Mercato delle Gaite’ ha deciso di aprire al pubblico una mostra inedita, ideata e allestita dai cerimonieri e dagli artigiani delle quattro Gaite.

Contatti

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare ‘La strada del Sagrantino’ telefonando allo 0742.378490 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) oppure inviando una mail all’indirizzo info@stradadelsagrantino.it