La Ternana Thyrus pronta per la stagione

Domenica 3 ottobre, alla vigilia dell’inizio della Coppa Italia, la Ternana Thyrus di calcio a 5 femminile ha disputato l’ultima partita amichevole pre-campionato contro L’Asd Roma c5. Ne abbiamo parlato con il team manager Andrea Minestrini: «La partita è stata un’occasione di festa che, dopo le disavventure legate al Covid, sancisce ufficialmente la partenza per la nostra società in questo prossimo campionato regionale. Ringraziamo tutti i tifosi che hanno partecipato, l’amico Maurizio Sciarrini per averci messo a disposizione la sua struttura ed i graditi ospiti quali l’assessore allo sport Elena Proietti, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli e il delegato provinciale di Figc Massimo Forti. La nostra stagione – spiega Minestrini – partirà venerdì sera alle 21.30, quando affronteremo il CLT nella prima partita di Coppa Italia. In questa stagione non saprei dire dove potremo arrivare, abbiamo un bel gruppo e un grande staff, sicuramente l’obiettivo principale è far crescere prima di tutto le ragazze, portando inoltre avanti in nostro progetto di lavoro con le under 19, poi sono certo che faremo il meglio possibile e il campo farà da unico giudice»

La rosa della Ternana Thyrus c5

Ilaria Colinelli

Vanessa Meduri

Yulia Hurtado

Nicoletta Bianchini

Fabiola Natili

Giorgia Flammini

Desiree Arronenzi

Irene Fioretti

Desiree Luzzi

Ilaria Ottaviani

Manuela Ferri

Giada Nevi

Silvia Giovanrosa

Michela Carpinelli

Chiara Boncio

Maria Alexandra Vancea

Martina Perni

Giulia Dobras.

A guidare la squadra nella stagione che entra nel vivo ci sono mister Mirko Giardinieri, vice allenatore Francesco Battistoni, preparatore portieri Luca Buono e preparatore atletico Micol Carrino.