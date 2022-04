Lite in famiglia: nipote ubriaco ‘contro tutti’. Placato dalla polizia

Violenta lite familiare in un’abitazione di Spoleto, con tanto di intervento sul posto della squadra Volante del commissariato che, a fatica, ha riportato la calma fra le parti. A riferire l’accaduto è la stessa polizia di Stato: «Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione dove era stata segnalata una violenta lite fra un uomo e il nipote. Giunti sul posto, hanno preso contatti con il richiedente che, con evidenti segni di colluttazione al viso, ha riferito di essere uscito dall’abitazione per sfuggire alla furia del nipote. Nonostante la presenza degli agenti, il giovane ha iniziato a inveire contro lo zio e a minacciarlo. Gli agenti, vista la situazione di tensione e lo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, hanno invitato il ragazzo a tenere una condotta meno aggressiva. Dopo averlo riportato alla calma, hanno sentito la zia che ha riferito che il nipote era rincasato subito dopo pranzo e, vedendosi rimproverato dalla nonna per la sua ubriachezza, aveva iniziato a insultarla ad alta voce, al punto che il padre del ragazzo era intervenuto in difesa dell’anziana. Ma il giovane, in preda ad uno scatto d’ira, aveva aggredito verbalmente anche il padre. È stata la paura di uno scontro violento tra i due che ha indotto la zia del giovane a chiedere l’aiuto del marito. L’arrivo di quest’ultimo però – prosegue la polizia – ha fatto andare su tutte le furie il nipote che, adducendo delle situazioni scorrette pregresse, si è scagliato violentemente contro lo zio percuotendolo. Nel tentativo di arrestare la furia del figlio, il padre del giovane è stato colpito da un malore e accompagnato in ospedale per degli accertamenti. Dopo aver rasserenato gli animi, gli agenti hanno spiegato al ragazzo le possibili conseguenze penali della propria condotta».

