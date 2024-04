Tonic Nuoto Terni vince fra le società al 20° trofeo nazionale ‘Città di Ravenna’

Altro successo nazionale di rilievo per il Tonic Nuoto Terni che al 20° trofeo nazionale ‘Città di Ravenna’ ha ottenuto la vittoria, di fronte a squadre di ottimo livello come la Triestina Nuoto ed il Team Romagna. Sono state circa quindici le società che hanno presso parte alla kermesse natatoria, provenienti soprattutto dal centro e dal nord Italia. La compagine arancio-nera ha dato battaglia in vasca, collezionando numerosi podi e piazzamenti determinanti per il raggiungimento del gradino più alto del podio nella classifica per società. Sicuramente buona la prima uscita stagionale in vasca lunga (50 metri) che lascia ben sperare per il finale di stagione, anche alla luce dell’ottima seconda piazza ottenuta nel weekend precedente a Terni al trofeo ‘G. Listanti’ presso le Piscine dello Stadio. «Unità di intenti e voglia di emergere – sottolineano dal Club di via del Centenario -, questi gli ingredienti fondamentali di una società giovane che sta collezionando prestazioni di buonissimo livello».

