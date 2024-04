Terni, ulteriore variazione di bilancio da 2 milioni per il welfare

di S.F.

Il Comune di Terni e l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione per economie di spese registrate, altra manovra non di poco conto. In questo caso c’è il semaforo verde che vale un impegno che sfiora i 2 milioni di euro: la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci ha firmato l’approvazione della variazione di bilancio dopo l’input partito il 19 marzo dalla direzione welfare (non il primo del genere nelle ultime settimane). Quasi l’intera cifra è legata all’assistenza e servizi di supporto/formazione alla famiglia. C’è tuttavia una questione rimasta in sospeso: «Come comunicato con mail del 2 aprile 2024, per quanto attiene la somma di 112.152,18 euro è stata considerata nell’applicazione dell’avanzo ma rimane da chiarire quanto già contenuto nella mail inviata dalla dirigente Accardo circa la sua possibilità di rendicontazione in tale fondo». Di conseguenza al momento «non si dà corso alla richiesta». Si vedrà più avanti. Di mezzo ci sono spese di investimento e contrazione di vecchi mutui.