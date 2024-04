Terni, espositori da tutta Italia per la mostra dedicata a Nera Marmora

Quindici espositori provenienti da varie regioni d’Italia hanno aderito all’edizione numero 48 della mostra-convegno organizzato dal Circolo filatelico-numismatico Borzacchini di Terni, con il patrocinio del Comune di Terni. L’appuntamento è fissato per il 4 e 5 maggio nel salone convegni dell’Hotel Michelangelo. Sabato l’apertura sarà dalle 9 alle 19, mentre domenica dalle 9 alle 13. Per sabato alle 10 è previsto il taglio del nastro alla presenza della autorità, accolte dal neo presidente del Circolo, Carlo Tabarrini. La Mostra convegno ospiterà anche l’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a Nera Marmora, in occasione dei 100 anni dalla morte della grande cantante lirica ternana. Diplomatasi con Beniamino Gigli, cantò anche con Enrico Caruso. Nera Marmora, all’anagrafe Gina Palmucci, nata in una famiglia benestante di Terni, si formò alla prestigiosa accademia Santa Cecilia di Roma. Apprezzata anche all’estero e in America, morì giovanissima dopo un parto prematuro.

