Terni, poker medaglie a Sabaudia per il CCP

Poker di medaglie per il Circolo Canottieri Piediluco a Sabaudia, dove nel weekend si è svolta la seconda gara interregionale valevole per le qualificazioni al prossimo meeting nazionale in terra umbra. La squadra ternana è rientrata con un oro, un argento e due bronzi: spicca su tutti il trionfo del giovanissimo Gabriele Nobili, al debutto assoluto nella specialità del 7.20 allievi C. Bene anche Diego Cresta (2°), Enrico Cresta tra i master (1°) e Filippo Cresta (bronzo nell’under 19, per lui c’è il pass). Da segnalare anche il 5° posto di Leonardo Cruciani nel 7.20 allievi C, il 6° di Matteo Moretti nel 1x Under 17 e di Giorgio Grillo nel 7.20 allievi B2.

Condividi questo articolo su