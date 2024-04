Cesena-Perugia 2-0: un Grifo in formato ridotto chiude la regular season con una sconfitta

di Giovanni Cardarello

La sfida dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi non aveva molto da dire. I padroni di casa, con la certezza matematica della promozione in serie BKT, volevano congedarsi al meglio, possibilmente eguagliando il record storico di punti del Catanzaro 2022-2023. Il Grifo, dal canto suo, aveva minime possibilità di passare come migliore quarta dei tre gironi della serie C ma con la testa già ai playoff. Basti pensare che Formisano lascia a Perugia tutti i diffidati.

Ne esce fuori così la classica partita da fine stagione dove i biancorossi puntano, soprattutto, a non farsi male, sia fisicamente (anche se l’intensità e l’impegno non sono mancati) che come ‘fatturato’ di reti al passivo. Mentre i padroni di casa che vogliono chiudere al meglio la stagione dell’oro. Finisce con il classico 2-0 per il Cesena, frutto di un gol di Prestia al 18’ del primo tempo e di un rigore, in verità molto generoso, realizzato da Corazza, che arriva cosi in doppia cifra, al 36’.

Lato Perugia da registrare solo i tentativi di Agosti, Kouan e del giovanissimo Ronchi che però non impegnano più di tanto il portiere del Cesena, figlio d’arte, Jonathan Lee Klinsmann, erede del grande bomber tedesco Jurgen. Nel finale tanto spazio, da entrambe le parti, ai giovanissimi della Primavera e al fischio finale la festa del Cesena, in un tripudio di bandiere bianconere, con la premiazione per la vittoria del girone B della serie C 2023-2024 e con la soddisfazione di aver eguagliato il record di punti della categoria

Il Perugia assiste con partecipazione tributando il giusto plauso ad una squadra che ha cannibalizzato il torneo. Ma come accennato la testa è già al 7 maggio e alla prima sfida playoff. Una roulette russa senza grandi aspettative, almeno per il Grifo visto negli ultimi mesi, ma finché si è in ballo occorre ballare.

IL TABELLINO DI CESENA-PERUGIA 2-0

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann 6,5; Ciofi 6,5, Prestia 7,5, Pieraccini 6,5; Adamo 6,5, Hraiech 7 (68’ Francesconi 6,5), De Rose 6,5 (68’ Varone 6,5), Donnarumma 6,5 (81’ David sv); Berti 7, Kargbo 6,5 (58’ Shpendi 6,5); Corazza 6,5 (59’ Ogunseye 6,5)

Allenatore: Toscano 7

Perugia (3-5-1-1): Adamonis 6; Souaré 5,5, Angella 6, Dell’Orco 5,5; Cudrig 5, Kouan 5,5 (78’ Lickunas sv), Bartolomei 5,5, Giunti 5,5 (78’ Bezziccheri sv), Cancellieri 5 (46’ Bozzolan 6); Agosti 5,5 (60’ Matos 5,5); Sylla 6 (87’ Ronchi sv)

Allenatore: Formisano 5,5

Reti: 18’ Prestia; 36’ Corazza (rigore)

Ammoniti: Bartolomei (Per), De Rose (Ces), Varone (Ces)

Espulsi:

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Assistenti: Domenico Castro di Livorno e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Quarto uomo: Alice Gagliardi di San Benedetto