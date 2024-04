Successo per il concerto dell’Angeloni e dei cori della diocesi a Narni

Bel successo artistico e di pubblico, per il concerto che si è tenuto sabato a Narni, nella cattedrale dei santi Giovenale e Cassio. L’evento, svolto nell’ambito delle celebrazioni per la 56° Corsa all’Anello, ha avuto come protagonisti il liceo musicale ‘Amgeloni’ di Terni e i cori della diocesi di Terni, Narni e Amelia, diretti da don Sergio Rossini. I tanti presenti hanno potuto apprezzare le composizioni di G.B. Gigli, con il bis per il ‘Gloria’. Presente all’evento anche il vescovo Francesco Antonio Soddu e vari dirigenti scolastici e dell’Ufficio scolastico regionale.

