Terni: scontro a San Rocco, auto si ribalta

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica in strada San Rocco, a Terni. L’impatto è stato fra una Fiat Multipla condotta da un 54enne di origini rumene (G.V. le sue iniziali) che procedeva in direzione Terni ed un’autovettura Hyundai con al volante una donna ternana di 61 anni (C.M.) che procedeva verso Stroncone. In seguito all’urto, la Multipla si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli operatori del 118 ma nessuno dei due coinvolti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: decideranno autonomamente se farsi refertare o meno. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – con accertamenti anche sulle condizioni di guida, in particolare il tasso alcolemico, del 54enne. Il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada è stato invece condotto dal personale di Area Sicura.

Condividi questo articolo su