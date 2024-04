Ternana: doccia gelata. L’Ascoli vince con un gol al novantesimo

di Gianni Giardinieri

Sconfitta durissima per la Ternana al ‘Liberati’: passa l’Ascoli con un gol di Botteghin al novantesimo e rappresenta anche un colpo pesante per il sogno salvezza diretta delle Fere. Era una gara da non perdere e invece i rossoverdi escono beffati da una partita che praticamente è sempre stata incanalata sui binari del pareggio. I quattro punti conquistati nelle due trasferte precedenti sembravano aver lanciato la Ternana verso un finale di campionato in discesa ed invece dopo questa sconfitta la classifica torna a farsi complicatissima, con i bianconeri che agganciano i rossoverdi a quota 37 punti. Mazzata importante anche sotto il profilo psicologico.

Primo tempo

Cambia molto mister Breda: rispetto alla gara esterna con il Brescia, parte titolare il grande ex di giornata, Federico Dionisi, preferito a Favilli e Raimondo. Per lui anche la fascia di capitano. Boloca preferito a Sorensen per coprire il ruolo di difensore di centro destra. De Boer di nuovo in campo dal primo minuto, dopo diverse gare in cui invece gli era stato preferito Pyyhtia. Nell’Ascoli Botteghin si accomoda in panchina, cosí come Pablo Rodriguez. Nestorovski punta centrale, Duris e Zedadka a supporto. Primi minuti subito di grande intensità ma senza particolari occasioni per entrambe le squadre. Nell’Ascoli è Valzania a fare il play, mentre Di Tacchio fa la mezzala sinistra. Al 12° potenziale occasione per i bianconeri, con una uscita sbagliata di Boloca che lascia campo libero a Nestorovski. Provvidenziale il recupero di Amatucci. Un minuto dopo Dionisi tenta un beffardo pallonetto che non entra in rete solo perché troppo debole. Al 20° azione personale di Dionisi che caparbiamente arriva sul fondo ma non riesce a servire Pereiro. Dall’angolo seguente Boloca di testa sfiora il palo alla destra di Vasquez. Al 29° grande occasione per le Fere: Pereiro mette un cioccolatino per Carboni che arriva sul fondo e trova De Boer, la conclusione dell’olandese è sbilenca ma la posizione era ottimale. Al 38°, dopo azione insistita, Lucchesi da una zona del campo a lui non consona taglia in mezzo per il tap-in di Casasola ma l’argentino arriva con un attimo di ritardo. Al 45° l’Ascoli si mangia un gol clamoroso: da angolo basso, la palla arriva a Vaisanen che da due passi spara altissimo sopra la traversa.

Secondo tempo

Al 50° azione insistita di De Boer che termina con un tiro di Lucchesi troppo centrale che Vasquez controlla senza difficoltà. Al 57° Dionisi, caparbiamente, ruba palla in pressing al portiere ascolano e serve una gran palla a De Boer: la conclusione è da dimenticare. Peccato perché l’olandese era in area di rigore. Al 70° l’Ascoli trova il fondo con Rodriguez che mette in mezzo ma sventa Dalle Mura. Un minuto dopo incredibile gol mangiato da Casasola che, a due metri da Vasquez, servito da Di Stefano, calcia addosso al palo. Botta fortissima ma bastava appoggiare di ‘giustezza’. Al 76° l’Ascoli pareggia le occasioni clamorose: Favasuli perde palla in mezzo al campo, la stessa arriva sui piedi di Rodriguez che appena all’interno dell’area e da posizione centrale tira addosso ad un pur pronto Vitali. Al minuto 90° i bianconeri passano in vantaggio: calcio d’angolo battuto lungo da Caligara, la palla arriva a Bellusci che di destro la mette in mezzo, trovando la deviazione di testa di Botteghin sottoporta.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Vitali, Boloca, Dalle Mura, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni, Pereiro, Dionisi (Cap). All.: Roberto Breda

Ascoli (3-5-2): Vasquez, Vaisanen, Bellusci (Cap), Mantovani,Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Caligara, Zedadka, Duris, Nestorovski. All.: Massimo Carrera

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Massara e Niedda

IV Ufficiale: Turrini

Var: Pezzuto

Avar: Baroni

Marcatori: 90’Botteghin (A)

Ammonizioni: 76′ Falzerano (A); 82′ De Boer (T); 85′ Bellusci (A)

Sostituzioni: 46′ Faticanti per Amatucci (T); 61′ Rodriguez e Masini per Valzania e Duris (A); 63′ Di Stefano per Dionisi (T); Tarantino e Celia per Nestorovski e zedadka (A); 73′ Favasuli per Casasola (T); 78′ Pereiro e Carboni per Sorensen e Raimondo (T); Botteghin per Vaisanen (A)