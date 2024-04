Terni: pienone al Drago per Paolo Nevi e Dahyun Kang

Ancora un successo per i ‘Concerti del Drago’ che ogni sabato – dal 6 aprile al 25 maggio – si tengono presso lo storico circolo di Terni, con il patrocinio del Comune e la direzione artistica del maestro Carlo Palleschi. Sabato 27 aprile il tenore Paolo Nevi e la pianista Dahyun Kang hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente nel salone delle feste di palazzo Bianchini-Riccardi, alla presenza anche dalla presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza. I due artisti hanno eseguito musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Leoncavallo con diversi bis concessi, tra cui un’emozionante interpretazione de ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli. Nonostante la giovane età Paolo Nevi, 27 anni e nativo di Narni, è ormai una star internazionale. Si è diplomato al liceo musicale ‘Angeloni’ di Terni, conseguendo poi la laurea breve al conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma e infine ha completato i suoi studi all’accademia del Teatro alla Scala. Applausi e standing ovation hanno accompagnato la sua esibizione sottolineata dai virtuosismi della pianista coreana Dahyun Kang. Il prossimo concerto è in programma per sabato 4 maggio alle ore 17.30: protagonista il pianista Alessandro Mennini con musiche di Beethoven, Chopin, Wagner/Liszt, Ravel, Skrjabin. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a [email protected]

